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Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет имени новорожденной дочери

Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет имени новорожденной дочери Фото: Instagram.com/juliakovalchuk
40-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала, каким необычным именем назвала вторую дочь, сообщает Zakon.kz.

"Невероятное время — сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Все ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия", – написала артистка в Instagram

Ковальчук скрывала беременность от общественности, поскольку считает, что это "личный и волшебный период". Ей хотелось разделить это время только с близкими.

Ранее сообщалось, что Юлия Ковальчук с 2013 года замужем за певцом Алексеем Чумаковым, с которым она встречалась 5 лет до свадьбы. 12 октября 2017 года у пары родилась первая дочь Амелия. 8 июля 2023 года у пары родилась вторая дочь.

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