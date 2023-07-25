Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет имени новорожденной дочери

40-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала, каким необычным именем назвала вторую дочь, сообщает Zakon.kz.

"Невероятное время — сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Все ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия", – написала артистка в Instagram

Ковальчук скрывала беременность от общественности, поскольку считает, что это "личный и волшебный период". Ей хотелось разделить это время только с близкими.

Ранее сообщалось, что Юлия Ковальчук с 2013 года замужем за певцом Алексеем Чумаковым, с которым она встречалась 5 лет до свадьбы. 12 октября 2017 года у пары родилась первая дочь Амелия. 8 июля 2023 года у пары родилась вторая дочь.