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Культура и шоу-бизнес

42-летняя Юлия Ковальчук рассказала, ждет ли третьего ребенка

Юлия Ковальчук , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 13:29 Фото: Instagram/juliakovalchuk
Экс-солистка российской группы "Блестящие" Юлия Ковальчук призналась, что мечтает о сыне. Сейчас она воспитывает двоих дочерей от певца Алексея Чумакова, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Телепрограмме" 42-летняя артистка сказала, что не против родить еще одного ребенка, чтобы у семилетней Амелии и почти двухгодовалой Алисии был братик.

"У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу", – призналась Ковальчук.

В общей сложности звездная пара вместе уже более 15 лет, но, как недавно стало известно, сейчас не самый простой период их отношений. Ранее разлетелись слухи, что между супругами пробежала черная кошка. Однако Ковальчук опровергает любые разговоры о разводе с любимым супругом.

При этом домыслы поклонников подогревает сам Алексей Чумаков, например, ранее певец в очередной раз допустил скандальное заявление по отношению к своей жене, заявив, что не скрывает от нее и от всех остальных, что засматривается на красивых женщин.

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Андрей Дюсупов
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