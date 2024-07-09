Роман Костомаров пошутил над своими "кочерыжками"
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал новый пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.
9 июля спортсмен выложил снимки, на которых плавает в бассейне.
"А растяжек никто не отменял, даже мои кочерыжки любимые не тянут носок, как и я теперь! Но и так молодцы!" – написал он под постом.
Новая публикация вызвала в очередной раз множество поддерживающих комментариев среди фанатов Романа Костомарова:
- Любим вас и восхищаемся! Так держать и дальше! Вы герой нашего времени!
- Красавец мужчина! Олимпийский чемпион – это навсегда!
- И чувство юмора всегда на высоте! Лучшие – лучшие во всем.
- Вы пример силы и мужества для своих детей.
Ранее сообщалось, что танцующие Роман Костомаров и Илья Авербух удивили подписчиков.
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