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Роман Костомаров пошутил над своими "кочерыжками"

Роман Костомаров пошутил над своими &quot;кочерыжками&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 00:15 Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал новый пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

9 июля спортсмен выложил снимки, на которых плавает в бассейне. 

"А растяжек никто не отменял, даже мои кочерыжки любимые не тянут носок, как и я теперь! Но и так молодцы!" – написал он под постом.

Новая публикация вызвала в очередной раз множество поддерживающих комментариев среди фанатов Романа Костомарова:

  • Любим вас и восхищаемся! Так держать и дальше! Вы герой нашего времени!
  • Красавец мужчина! Олимпийский чемпион – это навсегда!
  • И чувство юмора всегда на высоте! Лучшие – лучшие во всем.
  • Вы пример силы и мужества для своих детей.

Ранее сообщалось, что танцующие Роман Костомаров и Илья Авербух удивили подписчиков. 

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