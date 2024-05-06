Старики в деле: танцующие Роман Костомаров и Илья Авербух удивили подписчиков

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал новое видео, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен 6 мая выложил видео на своей странице в Instagram, на котором он танцует после концерта с другим знаменитым фигуристом, хореографом-постановщиком Ильей Авербухом. Спортсмены танцевали под популярный и зажигательный трек "Музыка на связала" группы "Мираж".

"Состоялся концерт в Санкт-Петербурге. Два лучших танцора на сцене. Старики в деле!", – написал под роликом Роман Костомаров.

Подписчикам спортсмена понравилась новая публикация и они снова оставили множество восторженных комментариев:

Роман, аплодирую вам стоя! Когда мне кажется, что силы покинули меня, и я не могу больше сражаться с неприятностями, я вновь и вновь пересматриваю ваши видео в них столько вдохновения, силы воли. После просмотра, все мои беды кажутся пустяками, а основная причина моей депрессии – лень. Живите, зажигайте, вдохновляйте меня и таких же слабых духом, как я.

Молодец Роман, восхищаюсь его позитивным настроением, стремлением жить полноценной жизнью! Восхищаюсь его поддержкой – Оксаной, детьми и такими вот друзьями!

Похоже, у Романа от его позитива и жизнелюбия ноги и руки стали настоящими! Двигается очень круто!

Ранее Роман Костомаров нежно обратился к супруге.