#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Культура и шоу-бизнес

"Сам в шоке!": Роман Костомаров воспарил над водой и снова поразил Сеть

Роман Костомаров на флайдборде, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 13:40 Фото: Instagram/romankostomarovkrs
48-летний российский фигурист Роман Костомаров, потерявший стопы и кисти рук на фоне тяжелого течения болезни, продолжает доказывать обществу, что нет ничего невозможного, сообщает Zakon.kz.

На днях олимпийский чемпион с семьей уехал в отпуск в Дубай, где, судя по всему, не намерен отдыхать пассивно. В Instagram Костомаров опубликовал видео полета на флайборде.

"Мягко говоря, сам в шоке!!! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф. Не думал, что так смогу в новой жизни", – поделился фигурист эмоциями.

Подписчики Костомарова не устают восхищаться его любовью к жизни и достижениями после трагических событий 2023 года.

  • У нас недавно боец потерял ногу. Молодой парень, который впал в депрессию и потерял интерес к жизни. Так я ему все видео Романа, скрины из СМИ, все достижения Ромы после операций принесла и положила на колени. Читай, говорю… Чего ты скулишь… Вон у человека, что было. Так он сейчас у нас на протезе летает. Двумя ногами не догонишь.
  • Роман, все наше восхищение и любовь. Ты неповторим.
  • Сила духа и сила воли….!!!!!
  • СУПЕРГЕРОЙ!!!
  • Браво, Вы лучший, это мощь.
  • Сверхчеловек.
  • Человек, который показывает: ограничений нет. Есть только воля!
  • Вот это да! Браво силе духа, силе воли, желанию жить!
  • Шок и восхищение.

Несколькими днями ранее Роман Костомаров довел подписчиков до слез кадрами подготовки к выступлению в новом шоу с Татьяной Навкой.

Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног. А уже в марте следующего года он встал на сноуборд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Костомаров в протезах с братом нырнули в бассейн
13:18, 24 января 2024
Костомаров в протезах с братом нырнули в бассейн
Роман Костомаров признался супруге в любви
22:34, 20 апреля 2024
Роман Костомаров признался супруге в любви
Роман Костомаров встал на сноуборд
19:12, 03 марта 2024
Роман Костомаров встал на сноуборд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: