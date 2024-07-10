Квартиру певицы Дианы Гурцкой обстреляли в Москве

В Москве квартиру известной певицы Дианы Гурцкой обстреляли. Огонь вели из пневматического оружия, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно "МК", инцидент произошел в Ружейном переулке.

По предварительной информации, стрелял житель соседнего дома. Стрелка установили.

И это не первый подобный случай. Вероятно, стрельба была не прицельной и квартира Гурцкой попала под обстрел случайно.

В результате произошедшего никто не пострадал. Певица написала заявление в полицию.

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