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Квартиру певицы Дианы Гурцкой обстреляли в Москве

В Москве обстреляли квартиру Гурцкой, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 10:11 Фото: Instagram/Диана Гурцкая
В Москве квартиру известной певицы Дианы Гурцкой обстреляли. Огонь вели из пневматического оружия, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно "МК", инцидент произошел в Ружейном переулке.

По предварительной информации, стрелял житель соседнего дома. Стрелка установили.

И это не первый подобный случай. Вероятно, стрельба была не прицельной и квартира Гурцкой попала под обстрел случайно.

В результате произошедшего никто не пострадал. Певица написала заявление в полицию.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Алсу подала иск о разделе имущества с мужем Яном Абрамовым.

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