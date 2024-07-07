Алсу подала иск о разделе имущества с мужем Яном Абрамовым

Певица Алсу, которая ранее рассказала о своем намерении развестись с супругом бизнесменом Яном Абрамовым, подала иск о разделе совместно нажитого имущества в Савеловский суд Москвы, сообщает Zakon.kz.

Иск был подан 2 июля, беседа между представителями сторон назначена на 26 июля.

По данным StarHit, бизнесмен предлагал Алсу имущество, драгоценности и активы на сумму более 2,5 млрд рублей. При этом предложение оставалось в силе как при разводе, так и в случае сохранения брака.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Сначала это шокировало поклонников певицы и они сочувствовали ей. Но спустя некоторое время фанаты отметили, что расторжение брака исполнительнице хита "Зимний сон" пошло на пользу.

Алсу и Ян Абрамов должны были развестись 27 июня. Но этого не случилось из-за просьбы бизнесмена дать два месяца на примирение. При этом певица заявила, что "развод все-таки состоится".