Вышел трейлер аниме по "Рику и Морти"

11 июля канал Adult Swim выпустил трейлер аниме по "Рику и Морти", сообщает Zakon.kz.

Шоу расскажет о приключениях знаменитого дуэта. Однако на сей раз персонажи будут попутно высмеивать привычные аниме-штампы. В сериале адаптируют темы и события оригинального шоу, но он позиционируется как самостоятельный и отдельный проект.

Премьера анимированного сериала состоится 15 августа.

Днями ранее кинокомпания Paramount Pictures выпустила дебютный трейлер фильма "Гладиатор 2".