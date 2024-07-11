Вышел трейлер аниме по "Рику и Морти"
Фото: YouTube/Adult Swim
11 июля канал Adult Swim выпустил трейлер аниме по "Рику и Морти", сообщает Zakon.kz.
Шоу расскажет о приключениях знаменитого дуэта. Однако на сей раз персонажи будут попутно высмеивать привычные аниме-штампы. В сериале адаптируют темы и события оригинального шоу, но он позиционируется как самостоятельный и отдельный проект.
Премьера анимированного сериала состоится 15 августа.
Днями ранее кинокомпания Paramount Pictures выпустила дебютный трейлер фильма "Гладиатор 2".
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