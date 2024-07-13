Федерацию конного спорта России обвинили в жестоком обращении с лошадью ради эффектного кадра, сообщает Zakon.kz.

Зоозащитники и эксперты обратили внимание на ситуацию, которая произошла на съемках фильма "Мой любимый чемпион". Оказалось, что каскадеры дернули лошадь за связанные задние ноги, чтобы она упала. На кадрах конь с всадницей движется через барьер, но в момент отталкивания для прыжка трое мужчин дергают его за привязанные к задним ногам веревки. Мужчин видно на заднем плане видео.

В результате животное переворачивается и приземляется на шею, а девушка падает, едва не попав под лошадь. Затем конь встает, при этом во время движения шагом хромает. Любители лошадей предполагают, что кадр мог быть снят не с одного дубля, а это значит, что коня неоднократно травмировали или же использовали до него других лошадей.

В комментариях коневладельцы и спортсмены отметили, что для подобных кадров в эпоху развития компьютерной графики, спецэффектов и ИИ необязательно использовать живое существо. Они также согласились с обвинениями в адрес Федерации конного спорта России и добавили, что таким образом популяризировать спорт в стране не получится.

11 июля на своей странице в Instagram федерация выпустила развернутый комментарий по этому поводу, сопроводив его фотографией с премьеры фильма.

"Для выполнения каскадерского трюка с падением лошади было привлечено подготовленное животное, регулярно проходящее специальный тренинг, обученное к выполнению подобных трюков, сцена снималась с участием и под контролем профессиональных каскадеров и тренеров. Лошадь в настоящее время продолжает свою карьеру", – говорится в посте на странице федерации.

Сам же фильм доступен к просмотру в российских кинотеатрах с 27 июня этого года.

Фото: Instagram/fksrussia

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