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Димаш Кудайберген поделился потрясающей новостью о концерте в Астане

Димаш Кудайберген поделился с поклонниками потрясающей новостью о концерте в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 22:00 Фото: akorda.kz
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 7 июля 2024 года, анонсировал свой сольный концерт в Астане, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он сообщил, что его концерт пройдет в рамках мирового тура Stranger. 

"Дорогие друзья! С 8 по 14 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников, где соберутся более 4 тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира. В рамках этого события при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан творческим центром DimashAli будет организован мой сольный концерт в рамках мирового тура Stranger на стадионе Astana Arena. До скорой встречи на концерте!" – написал артист. 

Также он отметил, что информация о продаже билетов появится в ближайшее время.

"Следите за обновлениями на моих официальных аккаунтах", – заключил Димаш. 

Ранее Димаш Кудайберген опубликовал фото с председателем КНР Си Цзиньпином, а также рассказал, о чем говорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Встречи проходили в Астане на полях саммита ШОС.

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