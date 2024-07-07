Димаш Кудайберген поделился потрясающей новостью о концерте в Астане

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 7 июля 2024 года, анонсировал свой сольный концерт в Астане, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он сообщил, что его концерт пройдет в рамках мирового тура Stranger.

"Дорогие друзья! С 8 по 14 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников, где соберутся более 4 тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира. В рамках этого события при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан творческим центром DimashAli будет организован мой сольный концерт в рамках мирового тура Stranger на стадионе Astana Arena. До скорой встречи на концерте!" – написал артист.

Также он отметил, что информация о продаже билетов появится в ближайшее время.

"Следите за обновлениями на моих официальных аккаунтах", – заключил Димаш.

Ранее Димаш Кудайберген опубликовал фото с председателем КНР Си Цзиньпином, а также рассказал, о чем говорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Встречи проходили в Астане на полях саммита ШОС.

