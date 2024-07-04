Ашу Матай раскритиковали за неудачный образ
В своем Instagram племянница известного продюсера Баян Алагузовой поделилась редкими кадрами с мужем.
"Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я!" – привела Аша Матай текст из песни Владимира Преснякова "У меня есть ты", обращаясь к Арману Конырбаеву.
Несмотря на трогательные кадры, фолловеры раскритиковали телеведущую за неудачный образ, и порекомендовали одеваться со стилистом:
- "Как мама и сын".
- "Костюм не очень, все портит".
- "В этих очках на "Венома" похожа".
- "Желтый оверсайз костюмы вообще не идет, да еще и очки".
- "Аша, одевайся со стилистом, есть же деньги. Очки – лишние".
- "Почему она одевается, как взрослая женщина. И без этого она выглядит старше своего мужа".
Но среди всех негативных комментариев нашлись и те, кто просто отметил, что Аша и Арман – красивая пара:
- "Вы очень красивая пара".
- "Красивая пара... Берегите свою любовь".
- "Ужас, сколько комментариев злых, что с народом? Она сама знает, как одеваться".
В январе 2024 года Баян Алагузова опубликовала новые фотографии со своего 50-летия. В комментариях под снимками казахстанцы обратили внимание на Ашу Матай и ее маму. Они отметили, что "Аша – копия мамы".