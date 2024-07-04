Ашу Матай раскритиковали за неудачный образ

Казахстанская певица, актриса и телеведущая Аша Матай сегодня, 4 июля 2024 года, обратилась к супругу Арману Конырбаеву. Но подписчики обратили внимание не на трогательное видео супругов, а на образ артистки, который назвали неудачным, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram племянница известного продюсера Баян Алагузовой поделилась редкими кадрами с мужем.

"Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я!" – привела Аша Матай текст из песни Владимира Преснякова "У меня есть ты", обращаясь к Арману Конырбаеву.

Несмотря на трогательные кадры, фолловеры раскритиковали телеведущую за неудачный образ, и порекомендовали одеваться со стилистом:

"Как мама и сын".

"Костюм не очень, все портит".

"В этих очках на "Венома" похожа".

"Желтый оверсайз костюмы вообще не идет, да еще и очки".

"Аша, одевайся со стилистом, есть же деньги. Очки – лишние".

"Почему она одевается, как взрослая женщина. И без этого она выглядит старше своего мужа".

Но среди всех негативных комментариев нашлись и те, кто просто отметил, что Аша и Арман – красивая пара:

"Вы очень красивая пара".

"Красивая пара... Берегите свою любовь".

"Ужас, сколько комментариев злых, что с народом? Она сама знает, как одеваться".

В январе 2024 года Баян Алагузова опубликовала новые фотографии со своего 50-летия. В комментариях под снимками казахстанцы обратили внимание на Ашу Матай и ее маму. Они отметили, что "Аша – копия мамы".