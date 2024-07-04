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Ашу Матай раскритиковали за неудачный образ

Ашу Матай раскритиковали за неудачный образ, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 11:00 Фото: Instagram/asha_matai
Казахстанская певица, актриса и телеведущая Аша Матай сегодня, 4 июля 2024 года, обратилась к супругу Арману Конырбаеву. Но подписчики обратили внимание не на трогательное видео супругов, а на образ артистки, который назвали неудачным, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram племянница известного продюсера Баян Алагузовой поделилась редкими кадрами с мужем.

"Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я!" – привела Аша Матай текст из песни Владимира Преснякова "У меня есть ты", обращаясь к Арману Конырбаеву.

Несмотря на трогательные кадры, фолловеры раскритиковали телеведущую за неудачный образ, и порекомендовали одеваться со стилистом:

  • "Как мама и сын".
  • "Костюм не очень, все портит".
  • "В этих очках на "Венома" похожа".
  • "Желтый оверсайз костюмы вообще не идет, да еще и очки".
  • "Аша, одевайся со стилистом, есть же деньги. Очки – лишние".
  • "Почему она одевается, как взрослая женщина. И без этого она выглядит старше своего мужа".

Но среди всех негативных комментариев нашлись и те, кто просто отметил, что Аша и Арман – красивая пара:

  • "Вы очень красивая пара".
  • "Красивая пара... Берегите свою любовь".
  • "Ужас, сколько комментариев злых, что с народом? Она сама знает, как одеваться".

В январе 2024 года Баян Алагузова опубликовала новые фотографии со своего 50-летия. В комментариях под снимками казахстанцы обратили внимание на Ашу Матай и ее маму. Они отметили, что "Аша – копия мамы".

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