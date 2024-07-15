Вторая часть триллера "Платформа" близится к завершению

Стриминговый сервис Netflix поделился первым тизером продолжения нашумевшего испанского научно-фантастического триллера "Платформа", сообщает Zakon.kz.

Главную женскую роль в картине исполнила Милена Смит. Актриса известна по фильмам "Преступить черту", "Параллельные матери" и "Стрекозы".

Первая "Платформа" вышла в 2019 году. События фильма происходят в антиутопическом будущем, где заключенных содержат в многоэтажной башне и кормят раз в день с помощью платформы, которая опускается по шахте в центре здания. Хотя количество еды рассчитано на всех, обитатели нижних этажей умирают с голода, совершают самоубийства или становятся каннибалами из‑за того, что жители верхних уровней съедают гораздо больше, чем им необходимо для выживания.

Фото: Х/Karthik79956315

Премьера проекта состоится 4 октября. Лента входит в топ-5 самых популярных неанглоязычных фильмов Netflix. На Rotten Tomatoes картина заработала 80% рейтинга от критиков и 73% – от зрителей.

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