Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вторая часть триллера "Платформа" близится к завершению

Платформа, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 05:00 Фото: Х/flickeringmyth
Стриминговый сервис Netflix поделился первым тизером продолжения нашумевшего испанского научно-фантастического триллера "Платформа", сообщает Zakon.kz.

Главную женскую роль в картине исполнила Милена Смит. Актриса известна по фильмам "Преступить черту", "Параллельные матери" и "Стрекозы".

Первая "Платформа" вышла в 2019 году. События фильма происходят в антиутопическом будущем, где заключенных содержат в многоэтажной башне и кормят раз в день с помощью платформы, которая опускается по шахте в центре здания. Хотя количество еды рассчитано на всех, обитатели нижних этажей умирают с голода, совершают самоубийства или становятся каннибалами из‑за того, что жители верхних уровней съедают гораздо больше, чем им необходимо для выживания.

Платформа, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 05:00

Фото: Х/Karthik79956315

Премьера проекта состоится 4 октября. Лента входит в топ-5 самых популярных неанглоязычных фильмов Netflix. На Rotten Tomatoes картина заработала 80% рейтинга от критиков и 73% – от зрителей.

А 12 июля стали известны сроки съемок третьего сезона сериала "Эйфория".

Читайте также

Cкончалась актриса Шеннен Доэрти - одна из &quot;Зачарованных&quot;
Cкончалась актриса Шеннен Доэрти – одна из "Зачарованных"
Кинофестиваль
Актриса Равшана Куркова пришла на мероприятие с мамой
Эйфория
Стали известны сроки съемок третьего сезона "Эйфории"
Алия Абди
Netflix 2024 год Досуг Кино Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
доллары
Доллар сдает позиции: курсы валют в обменниках мегаполисов на 14 июля
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: