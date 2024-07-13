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Стали известны сроки съемок третьего сезона "Эйфории"

Эйфория, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 22:16 Фото: Instagram/euphoria
12 июля стали известны сроки съемок третьего сезона "Эйфории", сообщает Zakon.kz.

О том, что HBO приступит к съемкам третьего сезона "Эйфории" в январе следующего года, стало известно из их совместной публикации в Instagram. Предварительно все, кроме двух основных актеров, вернутся к ролям. Это Барби Феррейра, объявившая два года назад об уходе из проекта, и умерший в прошлом году Ангус Клауд.

Производство третьей части сериала неоднократно откладывали. Сначала из-за забастовки актеров и сценаристов. Вторая причина – трудности с актерскими графиками. Ведь благодаря сериалу Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Зендея и Сидни Суини стали востребованными в Голливуде. Актеры получили массу проектов и теперь команде "Эйфории" приходится подстраиваться под их графики.

Эйфория, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 22:16

Фото: Instagram/euphoria

"Эйфория" – американский драматический сериал о подростках. Главная героиня Ру – страдающая биполярным расстройством наркоманка, которая не смогла справиться со смертью отца. Она пытается оставаться трезвой после пребывания в реабилитационном центре, но срывается. Сериал входит в тройку самых просматриваемых в истории HBO.

Другая известная актриса Мэрил Стрип подтвердила, что снимется в продолжении культового фильма "Дьявол носит Prada".

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