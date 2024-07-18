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Нуртас Адамбай публично просит прощения у Кудайбергена с Головкиным

Нуртас Адамбай публично просит прощение у Кудайбергена с Головкиным, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 14:04 Фото: pixabay
42-летний казахстанский блогер Нуртас Адамбай неожиданно начал обращаться к популярным артистам и спортсменам. Сценарист просит прощения за свои непрошенные советы, сообщает Zakon.kz.

17 июля Адамбай в Instagram разместил Stories с таким текстом: "Настоящий мусульманин тот, от чьего языка и рук не страдают другие люди".

Нуртас Адамбаев просит прощение у Кудайбергена с Головкиным, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 14:04

Фото: Instagram/stories/nurtasadambay

На следующий день последовали обращения к артисту Димашу Кудайбергену и главе Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадию Головкину. Примечательно, что обращения носят схожий текст.

"Прошу прощения у Димаша Кудайбергена и его отца за то, что когда-то стал давать им непрошенные советы в социальных сетях по своей глупости. Благодарен им за их благоразумие и сдержанность в отношении меня", – говорится в первом сообщении.
Нуртас Адамбаев просит прощение у Кудайбергена с Головкиным, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 14:04

Фото: Instagram/stories/nurtasadambay

"Прошу прощения у Геннадия Головкина за то, что в свое время давал ему непрошенные советы в социальных сетях по своей глупости. Благодарен ему за его благоразумие", – заявил Адамбаев.

Стоит отметить, что это не первые извинения. Артист ранее обращался к мировым лидерам и музыканту Андрею Макаревичу.

В июле 2022 года Адамбай во второй раз стал отцом. У него родилась дочь. У актера также есть сын Алишер. Он родился 10 декабря 2012 года.

Адамбай известен по ролям в скетчкомах "Кызык радиосы", "Наша KZаша" и "KZландия".

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