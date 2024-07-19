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Сая Оразгалиева показала, как изменилась ее жизнь с 2020 года

Сая Оразгалиева показала, как изменилась ее жизнь с 2020 года, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 14:30 Фото: Instagram/saya_orazgaliyeva
Казахстанская актриса и блогер Сая Оразгалиева показала своим подписчикам в Instagram 18-секундным роликом, как изменилась ее жизнь с 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Видео актриса опубликовала сегодня, 19 июля 2024 года.

"Еще в 2020 году у меня был один сын, а у (мужа. – Прим. ред.) Ильяса Иминова – одна дочь, а уже в 2022 году мы стали многодетной семьей!" – поделилась Сая Оразгалиева.

Также она обратилась к своим фолловерам, у которых спросила: "А сколько у вас детей?"

В ответ подписчики закидали актрису встречными вопросами и комплиментами:

  • "Красивые".
  • "Опять беременна?"
  • "Мне показалось или его дочь похожа на вас чем то?"
  • "Я вас очень обожаю, вы – классная. У меня два сына одна дочка".

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В июне 2021 года Сая Оразгалиева со своим возлюбленным Ильясом Иминовым сыграли свадьбу в одном из элитных ресторанов Алматы. Для актрисы этой второй брак. От первого брака у нее есть сын, во втором родились еще двое сыновей.

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