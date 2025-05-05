Актриса Сая Оразгалиева объявила о разводе

Казахстанская актриса Сая Оразгалиева развелась с мужем – бизнесменом Ильясом Иминовым, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 1 мая 2025 года, когда вышла 9 серия реалити "Первый Life". Отметим, что эта серия была снята в декабре 2024 года.

Чуть ранее (в тот же день, когда вышла очередная серия реалити) Сая опубликовала видео, под которым написала:

"Чувства – больше не причина быть в западне. Наконец, каждый сам по себе…"

Под этой публикацией одна из подписчиц эмоционально призвала Оразгалиеву не расставаться с мужем и перестать жалеть только себя.

"Так пишите, будто с нами прожили. Он хороший, а я плохая? Откуда вам вообще знать, кто какой? Если бы я слушала своих подруг, то не развелась бы. И почему вы решаете, как и с кем мне будет хорошо? Вы – Бог? Притормозите, я никого не жалею. Мы приняли решение и, кстати, уже официально разведены", – ответила Сая.

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Оразгалиева и Иминов поженились в июне 2021 года. Свадьба прошла в одном из элитных ресторанов Алматы. В браке у них родились два мальчика. Также у Саи есть сын от первого брака.