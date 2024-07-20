Димаш Кудайберген раскрыл детали своего концерта в Астане
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген заявил, что его предстоящий концерт в Астане будет отличаться от его других выступлений, сообщает Zakon.kz.
Об этом артист 20 июля сообщил на своей странице в Instagram. Также он выложил серию новых фото.
"Друзья! Завтра я сообщу о старте продаж билетов на мой сольный концерт в Астане. Он будет очень отличаться от всех моих предыдущих концертов по всему миру. До встречи, мои дорогие", – написал Димаш под постом.
Эта новость обрадовала фанатов. Они остановили множество лайков и комментариев:
- Не знаю, есть ли еще где такой певец, фаны, которого, не имея купленных билетов на концерт, уже купили билеты на самолет и забронировали отель. Поэтому ждем с нетерпением продажу билетов, чтобы спокойненько ждать сентября.
- Удачи тебе на концерте, дорогой. Думаю, это будет чудесно, мне бы очень хотелось там побывать!
- Сногсшибательная фотосессия. Ждем билеты!
Ранее Димаш Кудайберген сообщил, что его концерт пройдет в сентябре в рамках мирового тура Stranger на стадионе Astana Arena.
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