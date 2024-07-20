Димаш Кудайберген раскрыл детали своего концерта в Астане

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген заявил, что его предстоящий концерт в Астане будет отличаться от его других выступлений, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист 20 июля сообщил на своей странице в Instagram. Также он выложил серию новых фото.

"Друзья! Завтра я сообщу о старте продаж билетов на мой сольный концерт в Астане. Он будет очень отличаться от всех моих предыдущих концертов по всему миру. До встречи, мои дорогие", – написал Димаш под постом.



Эта новость обрадовала фанатов. Они остановили множество лайков и комментариев:

Не знаю, есть ли еще где такой певец, фаны, которого, не имея купленных билетов на концерт, уже купили билеты на самолет и забронировали отель. Поэтому ждем с нетерпением продажу билетов, чтобы спокойненько ждать сентября.

Удачи тебе на концерте, дорогой. Думаю, это будет чудесно, мне бы очень хотелось там побывать!

Сногсшибательная фотосессия. Ждем билеты!

Ранее Димаш Кудайберген сообщил, что его концерт пройдет в сентябре в рамках мирового тура Stranger на стадионе Astana Arena.

