Любимый музыкальный блокбастер: Димаш Кудайберген анонсировал выход своего концерта в кино
Фото: Facebook/dimash.official.dq
Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал концерт Stranger, который скоро покажут в кинотеатрах страны, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Instagram.
"Дорогие друзья! Уже 27 мая состоится премьера показа моего сольного концерта Stranger во всех кинотеатрах Казахстана! В этот день я тоже буду смотреть его вместе с вами! До скорой встречи в Алматы, Dears", – подписал пост артист.
Поклонники артиста оказались в восторге от анонса:
– Любовь всей моей жизни, как же хочется на твой концерт!
– Здорово! Удачи и полных залов!
– Любимый музыкальный блокбастер/опера в кино.
Ранее сообщалось, что 26 мая на стадионе Almaty Arena казахстанский исполнитель проведет фан-встречу "D and Dears". Мероприятие будет посвящено дню рождения Димаша.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript