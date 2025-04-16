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Культура и шоу-бизнес

Любимый музыкальный блокбастер: Димаш Кудайберген анонсировал выход своего концерта в кино

Димаш Кудайберген анонсировал кинопремьеру своего концерта, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 19:31 Фото: Facebook/dimash.official.dq
Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал концерт Stranger, который скоро покажут в кинотеатрах страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

"Дорогие друзья! Уже 27 мая состоится премьера показа моего сольного концерта Stranger во всех кинотеатрах Казахстана! В этот день я тоже буду смотреть его вместе с вами! До скорой встречи в Алматы, Dears", – подписал пост артист.

Поклонники артиста оказались в восторге от анонса:

– Любовь всей моей жизни, как же хочется на твой концерт! 

– Здорово! Удачи и полных залов! 

– Любимый музыкальный блокбастер/опера в кино.


Ранее сообщалось, что 26 мая на стадионе Almaty Arena казахстанский исполнитель проведет фан-встречу "D and Dears". Мероприятие будет посвящено дню рождения Димаша.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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