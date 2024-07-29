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Димаш Кудайберген поблагодарил своих поклонников

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:40 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
28 июля на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген выразил благодарность своим поклонникам за раскупленные билеты на предстоящий в Астане концерт, сообщает Zakon.kz.

Со слов артиста, ему передали информацию, что билеты на концерт в Астане были распроданы в течение двух дней.

"Спасибо всем. Будет много сюрпризов. Увидимся 13 сентября".Димаш Кудайберген

Обратная связь от поклонников не заставила себя долго ждать. Каждое сообщение – лучше другого. В одном из них артиста назвали "легендой нашего времени".

"Ты – талантище во всем. Кладезь неиссякаемого источника вдохновения и творческих порывов. Продолжай в том же духе! Удивляй, поражай, импровизируй, экспериментируй, рискуй, меняй, стремись, доверяй своему сердцу и непременно добивайся! Будь по жизни сам себе режиссер. Будь уверен в своем успехе и следуй за своей мечтой", – поделилась эмоциями фанатка из Украины Любовь Гущенко.

Ранее мы сообщали, что в преддверии Всемирных игр кочевников Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Астане.

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