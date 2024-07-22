Димаш Кудайберген в преддверии Всемирных игр кочевников даст сольный концерт в Астане

Димаш Кудайберген анонсировал свой сольный концерт под названием Stranger, который пройдет в Астане в преддверии Всемирных игр кочевников. Билеты уже в продаже, об этом певец рассказал на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Шоу состоится 13 сентября на стадионе "Астана Арена". Своих поклонников артист пригласил через Instagram.

Подписчики Димаша говорят, что уже готовятся к его выступлению:

– Многие поклонники готовятся к твоему исключительному концерту. – Спасибо за приглашение, Димаш! Удачи! – Всем прекрасного концерта! Мы вас любим. – Какой прекрасный голос! Берегите себя. Люблю вас.

Ранее сообщалось, что V Всемирные игры кочевников впервые пройдут в сентябре в Астане. Этот уникальный праздник спорта и культуры кочевых народов соберет участников и зрителей со всего мира, чтобы отпраздновать древние традиции и отметить современные достижения.