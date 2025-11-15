#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В Узбекистане прошла премьера оперы "Хан Сұлтан. Алтын Орда"

опера, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 12:53 Фото: Министерство культуры и информации РК
В Ташкенте в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоялась премьера оперы "Хан Сұлтан. Алтын Орда", представленная Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая, сообщает Zakon.kz.

Постановка стала одним из самых ярких событий культурной жизни Центрально-Азиатского региона, заявили в Министерстве культуры и информации Казахстана.

Постановка прошла на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои впервые. Премьеру посетила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. В качестве почетных гостей также были приглашены руководители Министерств культуры стран Центральной Азии, а также министр культуры Азербайджана.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Опера представляет собой глубокую драму о власти, судьбе и выборе между традиционным укладом жизни и грядущими переменами. Музыка Хамита Шангалиева в видении режиссера Давида Ливермора создает эффект полного погружения в эпоху Золотой Орды. Зритель воочию наблюдает человеческие трагедии на фоне исторических событий Золотой Орды – государства, чье духовное наследие занимает особое место в истории тюркских народов.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Работа над постановкой оперы стала примером международного научного сотрудничества. В проекте участвовали исследователи из Казахстана, России и Турции: руководитель Центра исследования Золотой Орды Ильнур Миргалиев, профессор Мармара университета в Стамбуле Ильяс Кемалогу и кандидат исторических наук Нурлан Атыгаев. Либретто оперы, созданное Маралтаем Ыбыраевым, основано на пьесе драматурга Алмаса Нусипа.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Режиссер оперы Давиде Ливерморе – признанный мастер мировой оперной сцены, работавший с легендарными певцами и крупнейшими театрами планеты. Его постановки украшали афиши La Scala, Римской оперы, Teatro Regio в Турине и Carlo Felice в Генуе. Его участие подняло проект на международный уровень.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступил заслуженный деятель РК, главный дирижер Театра имени Абая Нуржан Байбусинов. Премьера в Ташкенте стала не просто очередным театральным событием, а диалогом казахской и узбекской истории и культуры. Их синтез создает своеобразный "художественный мост" между двумя народами, напоминая о единой культурной памяти. До ташкентской премьеры опера была представлена в Алматы, Стамбуле и Казани, где также вызвала большой интерес и теплый прием публики, сообщили в казахстанском Минкульте.

Ранее в Москве открыли сквер дружбы Казахстана и России.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
