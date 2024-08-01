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Знаменитый голливудский актер рассказал, что ему особенно понравилось в Астане

Мадс Миккельсен, Астана, игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 11:49 Фото: Instagram/theofficialmads
Знаменитый голливудский актер Мадс Миккельсен стал специальным гостем фестиваля ComicCon в Астане. Звезда "Ганнибала" и "Доктора Стрэнджа" поделился, что ему особенно понравилось в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе столичного акимата, Мадс Миккельсен признался, что хоть и не слишком хорошо знает Астану, но город ему очень понравился.

"Я пока не могу сказать, что очень хорошо знаю Астану, так как я здесь всего 30 часов. Но с уверенностью могу сказать, что город очень красивый. Особенно понравилась ваша еда, она очень вкусная. Я съел много мяса, что даже не могу сказать, сколько я его съел, оно фантастическое. Поскольку мы из Дании, знаем Астану по вело команде. Когда мы ездили в тур де Франс, ваша вело команда была знаменита. И просто было бы чудесно приехать и посмотреть на их велогонку. Я не просто хочу смотреть на игры кочевников. Я хотел бы быть их частью и ездить на коне с птицей на руках", – сказал актер.

Ранее известный канадский актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший в таких фильмах, как "Рождественские страшилки" и "Удаленная местность", а также в сериалах "Между", "Одаренные" и "Уэнздей", заявил, что приедет на Всемирные игры кочевников.

V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года. В мероприятии примут участие более 2 тыс. участников из 89 стран.

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