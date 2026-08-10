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Культура и шоу-бизнес

Знаменитый актер, сыгравший Имхотепа, вернется в новую "Мумию"

Сцена, фильм, актер, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 07:22 Фото: кадр из фильма "Мумия"
В "Мумию‑4" продолжают возвращаться актеры из оригинального состава. Теперь к проекту присоединился Арнольд Вослу, сыгравший знаменитого Имхотепа, сообщает Zakon.kz.

Как передает Лайфхакер, этой новостью поделился Джон Ханна, известный по роли Джонатана Карнахана – комичного спутника главных героев.

Актер вспомнил съемки оригинальной трилогии и признался, что изначально не хотел сниматься в таких фильмах. Он считал подобный жанр несерьезным:

"Я из театра, из более серьезной среды, и иногда съемки казались мне немного глупыми. Например, в сцене, где я бегу, а мимо меня пробегают зомби… А когда я услышал, как американская публика ревет, освистывает злодеев и аплодирует, я подумал: "Ладно, может быть, я ничего не понимаю".

По словам Ханны, на этот раз в фильм вернутся все, но будут некоторые сюрпризы.

В "Мумии‑4" также появятся Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Одед Фер и Кевин Дж. О’Коннор. Премьера намечена на октябрь 2027 года.

Современная трилогия "Мумия" станет приключенческим экшеном от Universal, превратившим классический хоррор в бодрое приключение с юмором и древними проклятиями.

Ранее мы писали о том, что Кейт Бланшетт не сможет сняться в американской версии "Игры в кальмара".

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Аксинья Титова
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