Знаменитый актер, сыгравший Имхотепа, вернется в новую "Мумию"

В "Мумию‑4" продолжают возвращаться актеры из оригинального состава. Теперь к проекту присоединился Арнольд Вослу, сыгравший знаменитого Имхотепа, сообщает Zakon.kz.

Как передает Лайфхакер, этой новостью поделился Джон Ханна, известный по роли Джонатана Карнахана – комичного спутника главных героев.

Актер вспомнил съемки оригинальной трилогии и признался, что изначально не хотел сниматься в таких фильмах. Он считал подобный жанр несерьезным:

"Я из театра, из более серьезной среды, и иногда съемки казались мне немного глупыми. Например, в сцене, где я бегу, а мимо меня пробегают зомби… А когда я услышал, как американская публика ревет, освистывает злодеев и аплодирует, я подумал: "Ладно, может быть, я ничего не понимаю".

По словам Ханны, на этот раз в фильм вернутся все, но будут некоторые сюрпризы.

В "Мумии‑4" также появятся Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Одед Фер и Кевин Дж. О’Коннор. Премьера намечена на октябрь 2027 года .

Современная трилогия "Мумия" станет приключенческим экшеном от Universal, превратившим классический хоррор в бодрое приключение с юмором и древними проклятиями.

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