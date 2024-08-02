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Новый глава "Казахфильма" сделал первое заявление

новый глава Казахфильма высказался о своем назначении, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 10:04 Фото: Instagram/_aidar.kz
1 августа 2024 года стало известно, что временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии "Казахфильм" им. Шакена Айманова будет Айдар Омаров. Это произошло после того, как Азамат Сатыбалды покинул пост президента, сообщает Zakon.kz.

Новый глава "Казахфильма" решил высказаться о своем назначении.

На личной странице в Instagram Омаров опубликовал пост. Он заявил об открытости для киносообщества.

"Благодарю всех за поздравления! Вышел приказ о назначении меня и.о. президента "Казахфильма". Для меня это большая честь".Айдар Омаров

Также он подчеркнул, что готов к различным обсуждениям.

"Как бы пафосно ни звучало, я рад, что мою работу на позиции вице-президента по производству оценили таким доверием со стороны министерства. В свою очередь хочу сказать, что я открыт для киносообщества! Если у вас есть предложения по развитию отрасли, мы можем в открытую и напрямую обсуждать любые здравые идеи".Айдар Омаров

Стоит отметить, что ранее Омаров занимал должность вице-президента киностудии.

31 июля 2024 появилась информация о том, что Азамат Сатыбалды больше не является президентом "Казахфильма". На следующий день Министерство культуры и информации выступило с заявлением о том, что студия продолжает работать в штатном режиме.

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