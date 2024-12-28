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Мир

Как летит время: Милош Бикович показал поклонникам редкий снимок с сыном

актер, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 00:22 Фото: Instagram/bikovic
Редкую фотографию сына показал известный актер Милош Бикович, сообщает Zakon.kz.

Снимком он поделился в Instagram. Милош Бикович показал, как вместе с сыном и женой пришел в ресторан в центре Москвы. Мальчик был одет в белый лонгслив и брюки. Актер позировал в белом свитере и черных брюках.

Милош Бикович состоит в отношениях с Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда "Холопа" представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

Отметим, что поклонники артиста посоветовали особенно ценить время, проведенное с малышом:

– Уже бегает! Так незаметно вырастет еще один талантливый артист!

– Ох, тетешкайте его, пока такая кроха. Потом они сопротивляться начинают.

– Наслаждайтесь, к сожалению, дети ну очень быстро вырастают. Мира, счастья, здоровья в новом году!

– Малыш еще не знает и даже не подозревает какой у него прекрасный, талантливый и красивый папочка!

– Боже, как летит время. Ведь только недавно вы держали конвертик с человеком. И вот он уже бегает.

– Милота, уже топает ножками.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Кевина Костера заметили на свидании на горно-лыжном курорте.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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