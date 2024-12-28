Как летит время: Милош Бикович показал поклонникам редкий снимок с сыном

Редкую фотографию сына показал известный актер Милош Бикович, сообщает Zakon.kz.

Снимком он поделился в Instagram. Милош Бикович показал, как вместе с сыном и женой пришел в ресторан в центре Москвы. Мальчик был одет в белый лонгслив и брюки. Актер позировал в белом свитере и черных брюках.

Милош Бикович состоит в отношениях с Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда "Холопа" представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

Отметим, что поклонники артиста посоветовали особенно ценить время, проведенное с малышом:

– Уже бегает! Так незаметно вырастет еще один талантливый артист! – Ох, тетешкайте его, пока такая кроха. Потом они сопротивляться начинают. – Наслаждайтесь, к сожалению, дети ну очень быстро вырастают. Мира, счастья, здоровья в новом году! – Малыш еще не знает и даже не подозревает какой у него прекрасный, талантливый и красивый папочка! – Боже, как летит время. Ведь только недавно вы держали конвертик с человеком. И вот он уже бегает. – Милота, уже топает ножками.

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