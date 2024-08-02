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Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России

Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 22:27 Фото: Фото: Instagram/presnyakovvladimir
Российские артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России на отдых в Испанию, сообщает Zakon.kz.

В Испании к ним присоединился Никита, сын Преснякова от брака с Кристиной Орбакайте. Артисты делятся фотографиями с отдыха на своих страницах в Instagram.

Судя по геолокации, семья Пресняковых проводит отпуск на набережной города Дения, курортного порта в испанской провинции Аликанте на Средиземном море.

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков рассказал о трудностях отдыха с детьми. 

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