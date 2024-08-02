Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Фото: Фото: Instagram/presnyakovvladimir
Российские артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России на отдых в Испанию, сообщает Zakon.kz.
В Испании к ним присоединился Никита, сын Преснякова от брака с Кристиной Орбакайте. Артисты делятся фотографиями с отдыха на своих страницах в Instagram.
Судя по геолокации, семья Пресняковых проводит отпуск на набережной города Дения, курортного порта в испанской провинции Аликанте на Средиземном море.
Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков рассказал о трудностях отдыха с детьми.
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