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Владимир Пресняков рассказал о трудностях отдыха с детьми

Владимир Пресняков рассказал о трудностях отдыха с детьми, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 12:26 Фото: Instagram/presnyakovvladimir
Известный исполнитель Владимир Пресняков с супругой Натальей Подольской и детьми улетели на отдых в Турцию. Семейная пара поделилась снимками и рассказала о том, как они проводят отпуск, сообщает Zakon.kz.

В подписи к совместному снимку отмечено:

"Для нас время побыть всем вместе просто драгоценное. Только не думайте, что у нас все идеально проходит... Бывают и капризы, и слезы, и ссоры".

Но, как отмечает вдогонку Подольская, это такие дни, когда можно побыть с детьми и жить их интересами (хоть это не всегда так просто).

"Нам, как и всем родителям на отдыхе, хочется поленится и ничего не делать... и тут мы подхватываем друг друга", – заключила она.

29 марта 2024 года Подольская записала видеообращение к своему супругу. Тогда музыканту исполнилось 56 лет. Она на странице в Instagram разместила видео, смонтированное из семейных кадров.

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