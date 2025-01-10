Пресняков и Подольская с детьми покинули Россию

Фото: Instagram/nataliapodolskaya

Российские артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с детьми уехали из России в отпуск в Дубай (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

10 января Подольская поделилась фотографиями с отдыха на своей странице в Instagram. "Вырваться всей семьей в райское место – это просто волшебно! Время остановилось. Я пребываю в нирване", – написала певица под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) Поклонники Подольской пожелали ей хорошего отдыха: Отлично провести время!

Хорошего отдыха всей семьей!

Райское место там где вы! Ранее нелепая ситуация на концерте Натальи Подольской рассмешила певицу и ее поклонников.

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