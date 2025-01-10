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Культура и шоу-бизнес

Пресняков и Подольская с детьми покинули Россию

Пресняков и Подольская с детьми покинули Россию , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 01:42 Фото: Instagram/nataliapodolskaya
Российские артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с детьми уехали из России в отпуск в Дубай (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

10 января Подольская поделилась фотографиями с отдыха на своей странице в Instagram.

"Вырваться всей семьей в райское место – это просто волшебно! Время остановилось. Я пребываю в нирване", – написала певица под постом. 

Поклонники Подольской пожелали ей хорошего отдыха: 

  • Отлично провести время!
  • Хорошего отдыха всей семьей!
  • Райское место там где вы!

Ранее нелепая ситуация на концерте Натальи Подольской рассмешила певицу и ее поклонников. 

Айсулу Омарова
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