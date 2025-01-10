Пресняков и Подольская с детьми покинули Россию
Фото: Instagram/nataliapodolskaya
Российские артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с детьми уехали из России в отпуск в Дубай (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.
10 января Подольская поделилась фотографиями с отдыха на своей странице в Instagram.
"Вырваться всей семьей в райское место – это просто волшебно! Время остановилось. Я пребываю в нирване", – написала певица под постом.
Поклонники Подольской пожелали ей хорошего отдыха:
- Отлично провести время!
- Хорошего отдыха всей семьей!
- Райское место там где вы!
Ранее нелепая ситуация на концерте Натальи Подольской рассмешила певицу и ее поклонников.
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