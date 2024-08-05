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Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала трогательные фото с сыном

Лиза Арзамасова опубликовала фото с сыном, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 06:50 Фото: Instagram/liza_arzamasova
29-летняя Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", опубликовала в своем Instagram трогательные фотографии с сыном, сообщает Zakon.kz.

Российская актриса сфотографировалась вместе с сыном Львом в уютной домашней атмосфере, ее общим ребенком с фигуристом Ильей Авербухом.

"Но реальность лучше снов", – подписала публикацию Лиза.

Актриса оставила под фотографиями хештег #ЛёваЭтоКлёво.

Фолловеры звезды прокомментировали ее новую запись:

  • Очаровашки!
  • Когда рядом такой Лёва – всегда клево!
  • Красивые фотографии.
  • Любовь!

⠀Ранее российская популярная певица Алсу трогательно поздравила с днем рождения свою маму Разию Сафину, которой исполнилось 70 лет.

Аксинья Титова
Instagram 2024 год Шоу-бизнес Семья Фотографии
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