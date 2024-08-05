Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала трогательные фото с сыном
Фото: Instagram/liza_arzamasova
29-летняя Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", опубликовала в своем Instagram трогательные фотографии с сыном, сообщает Zakon.kz.
Российская актриса сфотографировалась вместе с сыном Львом в уютной домашней атмосфере, ее общим ребенком с фигуристом Ильей Авербухом.
"Но реальность лучше снов", – подписала публикацию Лиза.
Актриса оставила под фотографиями хештег #ЛёваЭтоКлёво.
Фолловеры звезды прокомментировали ее новую запись:
- Очаровашки!
- Когда рядом такой Лёва – всегда клево!
- Красивые фотографии.
- Любовь!
⠀Ранее российская популярная певица Алсу трогательно поздравила с днем рождения свою маму Разию Сафину, которой исполнилось 70 лет.
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