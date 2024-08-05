Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала трогательные фото с сыном

Фото: Instagram/liza_arzamasova

29-летняя Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", опубликовала в своем Instagram трогательные фотографии с сыном, сообщает Zakon.kz.

Российская актриса сфотографировалась вместе с сыном Львом в уютной домашней атмосфере, ее общим ребенком с фигуристом Ильей Авербухом. "Но реальность лучше снов", – подписала публикацию Лиза. Актриса оставила под фотографиями хештег #ЛёваЭтоКлёво.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Фолловеры звезды прокомментировали ее новую запись: Очаровашки!

Когда рядом такой Лёва – всегда клево!

Красивые фотографии.

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