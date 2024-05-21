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Звезда сериала "Слово пацана" порадовала поклонников детскими фото

Звезда сериала &quot;Слово пацана&quot; порадовала поклонников детскими фото, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 14:46 Фото: Instagram/anka.peresild_
Российской актрисе Анне Пересильд, получившей широкую известность после роли Айгуль в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", накануне исполнилось 15 лет. В связи с этим она поделилась в Instagram детскими фотографиями, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, сделанной 20 мая 2021 года, артистка отметила, что счастлива.

"15! Со мной рядом моя любимая семья и самые лучшие друзья. Я счастлива!" – написала Анна Пересильд.

Фанаты в очередной раз признались в любви актрисе, а также поздравили ее с днем рождения:

  • "Мы тебя любим".
  • "С днем рождения, звездочка".
  • "С праздником, дорогая, сияй!"
  • "С твоим днем, родная! Празднуй, радуйся, кайфуй".
  • "Какая ты милая. Ты и сейчас очень милая, с днем рождения, дорогая".
  • "Аня, с днем рождения! Желаю тебе много-много счастья и творческого огня! Ты прекрасна!"

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30 января 2024 года Анна Пересильд произвела фурор новой фотосессией. Подписчики звезды сериала "Слово пацана" были в восторге от снимков. Некоторые перепутали актрису с Викторией Бекхэм.

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