Звезда сериала "Слово пацана" порадовала поклонников детскими фото
Фото: Instagram/anka.peresild_
Российской актрисе Анне Пересильд, получившей широкую известность после роли Айгуль в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", накануне исполнилось 15 лет. В связи с этим она поделилась в Instagram детскими фотографиями, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией, сделанной 20 мая 2021 года, артистка отметила, что счастлива.
"15! Со мной рядом моя любимая семья и самые лучшие друзья. Я счастлива!" – написала Анна Пересильд.
Фанаты в очередной раз признались в любви актрисе, а также поздравили ее с днем рождения:
- "Мы тебя любим".
- "С днем рождения, звездочка".
- "С праздником, дорогая, сияй!"
- "С твоим днем, родная! Празднуй, радуйся, кайфуй".
- "Какая ты милая. Ты и сейчас очень милая, с днем рождения, дорогая".
- "Аня, с днем рождения! Желаю тебе много-много счастья и творческого огня! Ты прекрасна!"
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30 января 2024 года Анна Пересильд произвела фурор новой фотосессией. Подписчики звезды сериала "Слово пацана" были в восторге от снимков. Некоторые перепутали актрису с Викторией Бекхэм.
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