Звезда сериала "Слово пацана" порадовала поклонников детскими фото

Российской актрисе Анне Пересильд, получившей широкую известность после роли Айгуль в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", накануне исполнилось 15 лет. В связи с этим она поделилась в Instagram детскими фотографиями, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, сделанной 20 мая 2021 года, артистка отметила, что счастлива.

"15! Со мной рядом моя любимая семья и самые лучшие друзья. Я счастлива!" – написала Анна Пересильд.

Фанаты в очередной раз признались в любви актрисе, а также поздравили ее с днем рождения:

"Мы тебя любим".

"С днем рождения, звездочка".

"С праздником, дорогая, сияй!"

"С твоим днем, родная! Празднуй, радуйся, кайфуй".

"Какая ты милая. Ты и сейчас очень милая, с днем рождения, дорогая".

"Аня, с днем рождения! Желаю тебе много-много счастья и творческого огня! Ты прекрасна!"

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