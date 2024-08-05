Казахстанский стендап-комик Александр Меркуль вышел на свободу
Свое обращение он разместил в cоциальных сетях.
"Я дома! Всем спасибо за поддержку. Всех люблю!" – отметил он.
Фото: Instagram/stories/merkul_standup
Также комик пошутил о переносе некоторых выступлений:
"Я не смог приехать, так как был "вне зоны доступа".
Об аресте Меркуля на 10 суток стало известно 26 июля 2024 года.
Тогда в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны заявили, что Меркуль в социальных сетях опубликовал видеозапись выступления в общественном месте, где выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим.
Стоит отметить, что это не первый арест юмористов в Казахстане. 24 мая стендап-комика Нурасхана Басхожаева привлекли к административной ответственности также за нецензурную брань. Но он получил срок больше: его арестовали на 15 суток.