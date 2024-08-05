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Казахстанский стендап-комик Александр Меркуль вышел на свободу

Казахстанский стендап-комик Александр Меркуль вышел на свободу, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 10:23 Фото: Instagram/merkul_standup
4 августа 2024 года известный стендап-комик Александр Меркуль, отсидевший 10 суток за использование нецензурной брани в общественном месте, вышел на свободу. Импровизатор сразу же поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он разместил в cоциальных сетях.

"Я дома! Всем спасибо за поддержку. Всех люблю!" – отметил он.

Казахстанский стендап-комик Александр Меркуль вышел на свободу, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 10:23

Фото: Instagram/stories/merkul_standup

Также комик пошутил о переносе некоторых выступлений:

"Я не смог приехать, так как был "вне зоны доступа".

Об аресте Меркуля на 10 суток стало известно 26 июля 2024 года.

Тогда в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны заявили, что Меркуль в социальных сетях опубликовал видеозапись выступления в общественном месте, где выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим.

Стоит отметить, что это не первый арест юмористов в Казахстане. 24 мая стендап-комика Нурасхана Басхожаева привлекли к административной ответственности также за нецензурную брань. Но он получил срок больше: его арестовали на 15 суток.

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