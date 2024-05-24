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Законодательство РК

Наказан казахстанский стендап-комик, оскорбивший блогера Мадлен

Наказан казахстанский стендап-комик, оскорбивший блогера Мадлен, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 09:37 Фото: YouTube/kana beisekeyev, Instagram/_m_a_d_l_e_n
Сегодня, 24 мая 2024 года, в Верховном суде Казахстана заявили, что стендап-комика Нурасхана Басхожаева привлекли к административной ответственности за нецензурную брань, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что он обвинялся в совершении мелкого хулиганства – ч. 1 ст. 434 КоАП РК.

"Суд признал обвиняемого виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 КоАП, ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток".Пресс-служба Верховного суда РК

Судом установлено, что обвиняемый во время стендап выступления в увеселительном заведении выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих и, тем самым, нарушил общественный порядок.

"Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил факты, изложенные в материалах дела".Пресс-служба Верховного суда РК

Постановление суда не вступило в законную силу.

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Отметим, что в начале мая 2024 года громкий скандал разгорелся в Казнете – блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная, как Мадлен) обвинила стендап-комика Нурасхана Басхожаева в оскорблении. По ее словам, в одном из своих выступлений артист опорочил ее репутацию. Инстадива заявила, что не оставит это просто так и подчеркнула, что будет разбираться в правовом поле.

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