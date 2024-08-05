Многодетный экс-супруг Ольги Бузовой готов удочерить малышку, найденную в поле

Российский экс-футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко намерены и дальше расширять семью. Многодетная звездная семья задумались о приемном родительстве, сообщает Zakon.kz.

Размышлениями на днях Костенко поделилась в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что, узнав историю брошенной в поле у муравейника новорожденной девочки, задумалась о приемном родительстве. Такие мысли были у модели и ранее.

"Помню, как во время душевной беседы с мужем вспоминала, как выступала в детских домах с мамой на Новый год и как мне тогда грустно было, когда мама мне сказала, что все эти детки мечтают о семье. Дима тогда задумался и сказал, что у него есть такая прозрачная мечта подарить счастливую жизнь малышу из дома малютки. И я тоже почувствовала внутри своей души отклик". Анастасия Костенко

Периодически, продолжает Костенко, они возвращались к этой теме.

"Я вновь почувствовала в сердце знакомую ноту и подбежала к мужу с попавшейся новостью. Он тоже загорелся. Мы понимаем, что это огромная ответственность, в первую очередь, это и стресс для наших общих малышей, но мы чувствуем, что в нашей семье безумно много любви для того, чтобы согреть ею еще одного малыша…" Анастасия Костенко

Модель хотела бы взять к себе девочку, о которой узнала из новостей, но получила информацию, что за малышкой уже выстроилась очередь из претендентов на удочерение.

Стоит отметить, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают четырех детей – дочерей Милану и Еву – и сыновей – Алексея и Ярослава.

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Также у Дмитрия есть старшая дочь от первого брака – Ангелина.

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