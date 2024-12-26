В многодетной семье Дмитрия Тарасова пополнение

Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о пополнении в их семье, сообщает Zakon.kz.

Они завели собаку.

"У нас пополнение. Знакомьтесь – Шерри. Мечта наших девочек и сына. После неудачного опыта с мальтипу (Эмми ненавидела детей), я говорила, что больше никогда в жизни не соглашусь на это, пока мне не попалась ответственная и обаятельная заводчица Алёна, и ее безумно красивые и воспитанные малыши", – поделилась Анастасия.

Она рассказала, что с первых дней собачка знает пеленку и радует преданным характером.

"Моментально считывает настроение детей и сразу их поддерживает, если они плачут или расстроены. Ну что за милости", – написала Костенко.

Не исключено, что это не последнее пополнение в семье звездного футболиста. Так, летом 2024 года его супруга захотела удочерить малышку, о которой писали в новостях. Сама Анастасия Костенко подарила Тарасову сына в феврале 2024 года. Пара воспитывает четырех детей – дочерей Милану и Еву – и сыновей – Алексея и Ярослава.