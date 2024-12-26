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Культура и шоу-бизнес

В многодетной семье Дмитрия Тарасова пополнение

В семье футболиста Тарасова пополнение, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 11:05 Фото: Instagram/kostenko.94
Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о пополнении в их семье, сообщает Zakon.kz.

Они завели собаку. 

"У нас пополнение. Знакомьтесь – Шерри. Мечта наших девочек и сына. После неудачного опыта с мальтипу (Эмми ненавидела детей), я говорила, что больше никогда в жизни не соглашусь на это, пока мне не попалась ответственная и обаятельная заводчица Алёна, и ее безумно красивые и воспитанные малыши", – поделилась Анастасия. 

Она рассказала, что с первых дней собачка знает пеленку и радует преданным характером.

"Моментально считывает настроение детей и сразу их поддерживает, если они плачут или расстроены. Ну что за милости", – написала Костенко. 

Не исключено, что это не последнее пополнение в семье звездного футболиста. Так, летом 2024 года его супруга захотела удочерить малышку, о которой писали в новостях. Сама Анастасия Костенко подарила Тарасову сына в феврале 2024 года. Пара воспитывает четырех детей – дочерей Милану и Еву – и сыновей – Алексея и Ярослава.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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