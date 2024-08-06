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Стала известна сумма гонорара Снуп Догга за работу на Олимпиаде

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 08:55 Фото: Instagram/snoopdogg
5 августа стала известна предположительная сумма гонорара Снуп Догга за работу корреспондентом для телеканала NBC на Олимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

Компания наняла легенду хип-хопа в качестве репортера. Рэпер ежедневно появляется в новостных сюжетах. Так, в соцсети X завирусился твит американского инвестора, который поведал, что во время ужина исполнительный продюсер NBC заявила, что медиахолдинг платит рэперу 500 тыс. долларов в день, а также покрывает все его парижские расходы.

В комментариях мнения разделились: кто-то написал, что Снуп Догг стоит каждого цента, а другие пользователи возмущены, что он получает больше спортсменов, которые действительно трудятся. Как бы то ни было, NBC точно может себе позволить выплатить рэперу столь высокую сумму: по данным Washington Post, аудитория телеканала увеличилась на 79% по сравнению с предыдущими Олимпийскими играми в Токио. Ежедневно трансляции из Парижа смотрят в среднем 34 млн человек.

"Рэпер ежедневно появляется в новостных сюжетах. Олимпиада длится 16 дней. Выходит, что за весь период Снуп Догг получит 8 млн долларов", – делятся подсчетами комментаторы.

52-летний американский рэпер Снуп Догг 26 июля 2024 года пронес олимпийский огонь возле стадиона "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени перед началом летних Олимпийских игр.

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