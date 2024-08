Стала известна сумма гонорара Снуп Догга за работу на Олимпиаде

Компания наняла легенду хип-хопа в качестве репортера. Рэпер ежедневно появляется в новостных сюжетах. Так, в соцсети X завирусился твит американского инвестора, который поведал, что во время ужина исполнительный продюсер NBC заявила, что медиахолдинг платит рэперу 500 тыс. долларов в день, а также покрывает все его парижские расходы.

Sat next to an NBC exec at dinner, he said Snoop gets paid $500k a day plus expenses to be here promoting Olympics. From Gin and Juice to a few million to be a celebrity at the Olympics — what a world