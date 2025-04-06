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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 07:57 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Новый проект для женщин от казахстанского продюсера Баян Алагузовой вызвал небывалый ажиотаж. Женщины, обладающие разными жизненными историями и достижениями, удивляют жюри своими талантами, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram продюсер опубликовала яркие кадры выступлений претенденток на конкурс красоты.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

В видео, которое Баян выложила в Stories, видно, как конкурсантки поют душевные народные песни, кто-то исполняет оперные арии, а кто-то, не стесняясь, выходит на сцену с зажигательными танцами.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Это просто невероятно – столько талантливых женщин, каждая по-своему уникальна", – поделилась Баян своими впечатлениями.

В этом конкурсе важна не только внешность, но и внутренние качества.

Ранее многодетная Алагузова показала, чему учит маленькую дочь Алису.

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Аксинья Титова
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