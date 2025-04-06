Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Новый проект для женщин от казахстанского продюсера Баян Алагузовой вызвал небывалый ажиотаж. Женщины, обладающие разными жизненными историями и достижениями, удивляют жюри своими талантами, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram продюсер опубликовала яркие кадры выступлений претенденток на конкурс красоты.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В видео, которое Баян выложила в Stories, видно, как конкурсантки поют душевные народные песни, кто-то исполняет оперные арии, а кто-то, не стесняясь, выходит на сцену с зажигательными танцами.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
"Это просто невероятно – столько талантливых женщин, каждая по-своему уникальна", – поделилась Баян своими впечатлениями.
В этом конкурсе важна не только внешность, но и внутренние качества.
Ранее многодетная Алагузова показала, чему учит маленькую дочь Алису.
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