Актау присвоили статус "Культурной столицы тюркского мира"
По информации Министерства культуры и информации РК, первоначально операторы беспилотных летательных аппаратов подсчитали, что к празднованию присоединились около 50 тыс. человек, но позже выяснилось, что их число достигло 100 тыс.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Праздничная программа включала выступления хореографических и вокальных коллективов, представляющих общее культурное наследие тюркского мира.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
На сцене выступили звезды Казахстана и стран-участниц ТЮРКСОЙ: Димаш Кудайберген, Kalifarniya (Казахстан), Мейрбек Атабеков (Кыргызстан), Роза Зергерли (Азербайджан), группа "Ялла" (Узбекистан).
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
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