#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
504.34
556.34
5.97
Культура и шоу-бизнес

Актау присвоили статус "Культурной столицы тюркского мира"

Певец, артист, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 06:40 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В ночь на 6 апреля прошел концерт в честь присвоения Актау статуса культурной столицы тюркского мира 2025 года. На масштабном событии, прошедшем на берегу Каспия, собрались более 100 тысяч зрителей, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства культуры и информации РК, первоначально операторы беспилотных летательных аппаратов подсчитали, что к празднованию присоединились около 50 тыс. человек, но позже выяснилось, что их число достигло 100 тыс.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Праздничная программа включала выступления хореографических и вокальных коллективов, представляющих общее культурное наследие тюркского мира.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

На сцене выступили звезды Казахстана и стран-участниц ТЮРКСОЙ: Димаш Кудайберген, Kalifarniya (Казахстан), Мейрбек Атабеков (Кыргызстан), Роза Зергерли (Азербайджан), группа "Ялла" (Узбекистан).

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Ранее Imanbek создал трек для чемпионата Major по Counter-Strike 2.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты
Культура и шоу-бизнес
07:57, Сегодня
Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты
Александра Шепса госпитализировали в больницу прямо с шоу "Битва сильнейших"
Культура и шоу-бизнес
03:40, 06 апреля 2025
Александра Шепса госпитализировали в больницу прямо с шоу "Битва сильнейших"
Алматинский таксист дал совет Али Окапову
Культура и шоу-бизнес
02:40, 06 апреля 2025
Алматинский таксист дал совет Али Окапову
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: