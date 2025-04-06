Актау присвоили статус "Культурной столицы тюркского мира"

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В ночь на 6 апреля прошел концерт в честь присвоения Актау статуса культурной столицы тюркского мира 2025 года. На масштабном событии, прошедшем на берегу Каспия, собрались более 100 тысяч зрителей, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства культуры и информации РК, первоначально операторы беспилотных летательных аппаратов подсчитали, что к празднованию присоединились около 50 тыс. человек, но позже выяснилось, что их число достигло 100 тыс. Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК Праздничная программа включала выступления хореографических и вокальных коллективов, представляющих общее культурное наследие тюркского мира. Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК На сцене выступили звезды Казахстана и стран-участниц ТЮРКСОЙ: Димаш Кудайберген, Kalifarniya (Казахстан), Мейрбек Атабеков (Кыргызстан), Роза Зергерли (Азербайджан), группа "Ялла" (Узбекистан). Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК Ранее Imanbek создал трек для чемпионата Major по Counter-Strike 2.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: