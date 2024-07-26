Рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в Париже

52-летний американский рэпер Снуп Догг 26 июля 2024 года пронес олимпийский огонь возле стадиона "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени перед началом летних Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz

Актер опубликовал видео с места событий на личной странице в Instagram.

"Факел в надежных руках", – написал артист к посту.

Фанаты выразили восхищение, а некоторые даже отметили, что стали интересоваться Олимпиадой только из-за участия музыканта.

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 26 июля. Сами Игры продлятся до 11 августа.

Ранее сообщалось, что 800 тысяч пассажиров во Франции остались на вокзалах из-за аварии. В день открытия Олимпиады произошла серия умышленных поджогов, которые вывели из строя железнодорожные пути.