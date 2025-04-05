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Культура и шоу-бизнес

Александра Шепса госпитализировали в больницу прямо с шоу "Битва сильнейших"

Шоумен, артист, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 03:40 Фото: Instagram/alexandersheps.ru
Российский шоумен, звезда программы "Битва экстрасенсов" Александр Шепс, очутился в больнице после расследования в таинственной "деревне каннибалов", сообщает Zakon.kz.

В последнем выпуске культового шоу экстрасенсы проходили необычное испытание. Их отвезли в "нехорошую" деревню, где, по их словам, происходили страшные вещи.

"Предки детей кушали, когда раньше голодали. Не как в блокаде, еще до войны. Здесь это было", – объяснил мужчина, бросивший дела и приехавший поговорить со звездой "Битвы".

С Александром Шепсом на съемочной площадке стали происходить странные вещи: экстрасенс вдруг начал пытаться перебраться через забор и умудрился пораниться. Ведущему Андрею Кислицину едва удалось сдержать разбушевавшегося медиума.

Фото: кадр из шоу "Битва сильнейших"

"Я вообще не понимаю, что могло произойти… Я мог вены перерезать на этом заборе", – ужаснулся позже Александр.

После этого события он не пришел в готический зал. Звезда "Битвы сильнейших" угодил в больницу и сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что музыкант Паша Техник умер. Ночью 5 апреля смерть подтвердила бывшая жена музыканта и шоумена Ева Карицкая в своем Telegram-канале. Она находилась рядом с артистом.

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Аксинья Титова
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