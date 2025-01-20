64-летний Жан-Клод ван Дамм повторил свой легендарный танец

Фото: Instagram/jcvd

Всемирно известный американский актер, режиссер, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского происхождения Жан-Клод ван Дамм исполнил желание поклонников. Он повторил свой танец из боевика "Кикбоксер", который 36 лет назад покорил сердца миллионов, сообщает Zakon.kz.

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