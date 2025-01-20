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Культура и шоу-бизнес

64-летний Жан-Клод ван Дамм повторил свой легендарный танец

64-летний Жан-Клод ван Дамм повторил свой легендарный танец, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 15:28 Фото: Instagram/jcvd
Всемирно известный американский актер, режиссер, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского происхождения Жан-Клод ван Дамм исполнил желание поклонников. Он повторил свой танец из боевика "Кикбоксер", который 36 лет назад покорил сердца миллионов, сообщает Zakon.kz.

Видео с легендарным танцем 64-летний актер опубликовал в своем Instagram 20 января 2025 года.

"По вашему желанию", – написал под публикацией ван Дамм.

Подписчики осыпали Жан-Клода комплиментами, но отметили, что ждали от него и знаменитый шпагат:

  • "Король".
  • "Где шпагат?!"
  • "Я ждал шпагата".
  • "Вот это атмосфера".
  • "Легендарный танец".
  • "Папа все еще танцует".
  • "Жан-Клод ван Дамм – лучший актер в истории! Ас-саляму алейкум из Казахстана".

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В октябре 2024 года стало известно, что Жан-Клод Ван Дамм лишился своего памятника в азербайджанском селе.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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