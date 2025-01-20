64-летний Жан-Клод ван Дамм повторил свой легендарный танец
Фото: Instagram/jcvd
Всемирно известный американский актер, режиссер, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского происхождения Жан-Клод ван Дамм исполнил желание поклонников. Он повторил свой танец из боевика "Кикбоксер", который 36 лет назад покорил сердца миллионов, сообщает Zakon.kz.
Видео с легендарным танцем 64-летний актер опубликовал в своем Instagram 20 января 2025 года.
"По вашему желанию", – написал под публикацией ван Дамм.
Подписчики осыпали Жан-Клода комплиментами, но отметили, что ждали от него и знаменитый шпагат:
- "Король".
- "Где шпагат?!"
- "Я ждал шпагата".
- "Вот это атмосфера".
- "Легендарный танец".
- "Папа все еще танцует".
- "Жан-Клод ван Дамм – лучший актер в истории! Ас-саляму алейкум из Казахстана".
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