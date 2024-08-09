Гарик Харламов с актрисой Катериной Ковальчук сыграли пышную свадьбу
В Сети на днях также появилось интервью звезды шоу Comedy Club. В беседе с Надеждой Стрелец Харламов признался, что решился на торжество из-за супруги. Так как для нее это первый брак и необходимо соблюсти все условия.
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По данным из различных СМИ, на свадьбе присутствовали лишь родственники и самые близкие друзья.
Ведущим церемонии стал популярный актер Сергей Бурунов.
Молодожены в свою очередь хранят молчание.
Лишь Ковальчук еще 29 июля рассказала, что подруги организовали ей прекрасный девичник.
"Я еще какое-то время, вероятно, буду делиться своим восторгом, потерпите. Или порадуйтесь вместе со мной", – написала исполнительница главной роли в сериале "Гусар".
29 июля стало известно, что Харламов войдет в состав креативных продюсеров одного из самых рейтинговых шоу ТНТ – Comedy Club. По словам самого актера, проект планируют "перезагрузить".