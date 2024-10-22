Знаменитого вора планирует сыграть звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклейдж

Звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклейдж планирует сыграть известного вора в фильме "Кровельщик", сообщает Zakon.kz.

По информации издания Deadline, сюжет фильма строится вокруг реального человека, вора-форточника Джерри Манчестера, роль которого исполнит Ченнинг Татум. Джерри известен тем, что за одну ночь ограбил более 60 кафе, в которые злоумышленник попадал через крышу. Также в картине снимется Кирстен Данст.

Какую роль в картине исполнит Динклейдж, пока неизвестно. Дата премьеры нового проекта тоже пока не разглашается.

Однако известно, что режиссером и сценаристом ленты выступает Дерек Сиенфрэнс, известный по фильму "Место под солнцем".

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