Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой

Казахстанский продюсер Баян Алагузова рассказала подписчикам в Stories Instagram, почему назвала свою дочь Алисой, сообщает Zakon.kz.

Оказывается, это имя она выбрала для своей малышки еще в далеком детстве.

"Почему Алиса? Когда я училась в третьем или четвертом классе, я увидела мультик "Алиса в стране чудес". И, действительно, он так запал мне в душу, в мое сердце. Мне так понравился мультик, вообще эта история необычная... Потом я пошла, купила книжку, прочла ее. И сама себе сказала еще тогда: "Если у меня будет когда-нибудь доченька, я назову ее Алиса". Так вот. У меня родилась первая дочь, но мы казахи и, по традиции, первых детей должны называть родители", – рассказала Алагузова.

По ее словам, тогда она даже не поднимала вопроса о том, чтобы перечить устоявшемуся семейному национальному укладу, хотя теперь она бы поступила иначе.

"Это твой ребенок, и ты имеешь полное право сама поставить то имя, которое тебе хочется. Но у нас так. Поэтому первый ребенок он даже и не обговаривался. Потом, когда уже родилась Айарушка, я тоже как-то вот заикнулась, но никто меня не поддержал", – посетовала продюсер.

Она сказала, что родители ревностно отнеслись к ситуации, хотели, чтобы имя все же было казахским. И Баян вновь поддалась.





"Мне наконец-то 50 лет. И я получила это право, и вообще я считаю, что это право принадлежит всем родителям вне зависимости от возраста. Просто тогда я этого не понимала. И теперь я имею полное право назвать тем именем, которое хочу я", – заявила Алагузова.

Также продюсер уточнила, что своему супругу этот момент она объяснила еще восемь лет назад.

5 августа 2024 года Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе. Она и ее супруг Турсенгали Алагузов стали родителями. 6 августа продюсер рассказала, какое имя дали ее третьей дочери. Новорожденную малышку назвали Алисой. Позже стало известно, что Баян Алагузова после роддома сразу же отправилась на съемочную площадку.

