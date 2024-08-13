Орландо Блум с Кэти Перри спрыгнули с вертолета в океан

47-летний британский киноактер Орландо Блум с 39-летней невестой Кэти Перри совершили экстремальный прыжок в океан. По всей видимости, влюбленные решили сделать летний отдых максимально запоминающимся, сообщает Zakon.kz.

Поп-звезда показала кадры смелого развлечения с исполнителем одной из главных ролей в фильме "Властелин колец" на странице в Instagram.

"Как будто звезды на небе. Мы с тобой найдем друг друга. В каждой жизни", – гласят строчки из новой песни артистки в подписи к видео.

Поклонники бурно выразили свои впечатления. Некоторые из них даже отметили, что после такого Кэти надо сниматься с Томом Крузом в фильме "Миссия невыполнима".

Артисты стали встречаться в 2016 году. После расставания Блум и Перри возобновили отношения и уже в 2019 году объявили о помолвке. Через год у пары родилась дочь.

Ранее 47-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию, который перенес несколько ампутаций на стопах и кистях, Роман Костомаров в очередной раз продемонстрировал прекрасную физическую форму и несгибаемую силу духа.