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Кэти Перри рассказала о расставании с актером Орландо Блумом

Кэти Перри рассказала о личной жизни, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 05:57 Фото: Instagram/katyperry
Американская певица Кэти Перри раскрыла, что рассталась с Орландо Блумом из-за различия во взглядах, сообщает Zakon.kz.

В отношениях Кэти Перри и Орландо Блума в 2017 году был кризис. Через год после начала романа, звезды расстались. Произошло это, рассказала певица в подкасте Call Her Daddy, из-за того, что у влюбленных друг на друга были совершенно разные планы.

На тот момент Кэти еще не оправилась от предыдущего романа и ей хотелось легкости, в то время как Орландо долго был свободным, а потому четко решил, что хочет серьезных отношений.

Все изменилось, когда Кэти прошла терапию.

"Мы начали говорить на одном языке. И я поняла, что попросту не могла без него (Орландо) жить", – призналась звезда.

С тех пор оба начали регулярно ходить к психологу и выстроили правила, которые помогают им жить и в горе, и в радости вот уже восемь лет.

Ранее 47-летний британский киноактер Орландо Блум с 39-летней невестой Кэти Перри совершили экстремальный прыжок в океан. По всей видимости, влюбленные решили сделать летний отдых максимально запоминающимся.

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