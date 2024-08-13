Роман Костомаров рассказал об очередной победе

47-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию, который перенес несколько ампутаций на стопах и кистях, Роман Костомаров в очередной раз продемонстрировал прекрасную физическую форму и несгибаемую силу духа, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный мастер спорта России разместил на личной странице в Instagram видео тренировки из спортзала.

"Почти каждодневная борьба с ленью. Дается не просто. Пока побеждаю", – подписал публикацию народный любимец.

Армия поклонников наперебой благодарит Костомарова за мотивацию и желает ему здоровья.

Пример для людей-нытиков.Каждый день – борьба! Молодец!

И раньше было понятно, что вы – чемпион. А теперь глядя на вас, я просто преклоняюсь перед вашей силой воли. Это что-то за гранью человеческих сил.

Роман – огромный пример, надежда на то, что жизнь продолжается и мощный мотиватор.

Вы – герой для миллионов людей! Спасибо, что даете возможность многим людям, кто сдался, почувствовать себя востребованным! Что всегда и при любой ситуации можно быть!

Берегите себя, пожалуйста. Постоянное напряжение тела даром не проходит.

Победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед, – пишут вдохновленные пользователи Сети.

Костомаров часто размещает подобные видео, вызывая восторг у подписчиков.

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Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций.

Стоит отметить, что один из самых кассовых и высокооплачиваемых актеров в мире 52-летний Дуэйн "Скала" Джонсон также часто публикует в социальных сетях видео, на которых демонстрирует успехи на тренировках. На днях он разместил очередной ролик.