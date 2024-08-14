Ольга Бузова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

38-летняя Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографии с кольцом на безымянном пальце. Фанаты предполагают, что оно помолвочное, сообщает Zakon.kz.

Уже несколько недель артистка намекает на то, что у нее появился молодой человек.

Бывшая ведущая "Дом-2" опубликовала фотографии о том, как она провела выходные. Девушка каталась на велосипеде и вкусно ужинала. Но фанатов больше привлекло кольцо, которое было видно на снимках. Подписчики предположили, что оно помолвочное.

"Кольцо на руке на пальце? Или показалось?" – спрашивают в комментариях.

Также одну из фотографий певица опубликовала с подписью "Конечно – да".

В августе певица выложила фотографии с мужчиной, лицо которого скрыла. Ольга Бузова написала, что она счастлива, и этим заинтриговала фолловеров.

Ранее фото беременной Айсауле Бакытбек вызвали бурные обсуждения в соцсетях.

