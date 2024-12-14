Дима Билан раскрыл тайну нового кольца на своем безымянном пальце

Российский певец Дима Билан заинтриговал поклонников, появившись на публике с кольцом на безымянном пальце. Фанаты предположили, что у артиста появилась пока неизвестная избранница, сообщает Zakon.kz.

По информации "Пятого канала", на самом же деле таким образом Билан решил привлечь внимание к русскому ювелиру.

"Это художник, российский дизайнер, который работает с золотом, фамилия, по-моему, Михайлов. Очень приглянулось", – объяснил певец.

Также певец показал, что на кольце есть двигающиеся вставки, на которых написаны разные молитвы. Певец часто прикасается к украшению и крутит подвижную часть, говоря, что это можно считать антидепрессантом.

Ранее Билан рассказал, что отказался от дуэта с Леди Гагой, когда она еще не была всемирно известной.