Дима Билан раскрыл тайну нового кольца на своем безымянном пальце
Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан заинтриговал поклонников, появившись на публике с кольцом на безымянном пальце. Фанаты предположили, что у артиста появилась пока неизвестная избранница, сообщает Zakon.kz.
По информации "Пятого канала", на самом же деле таким образом Билан решил привлечь внимание к русскому ювелиру.
"Это художник, российский дизайнер, который работает с золотом, фамилия, по-моему, Михайлов. Очень приглянулось", – объяснил певец.
Также певец показал, что на кольце есть двигающиеся вставки, на которых написаны разные молитвы. Певец часто прикасается к украшению и крутит подвижную часть, говоря, что это можно считать антидепрессантом.
Ранее Билан рассказал, что отказался от дуэта с Леди Гагой, когда она еще не была всемирно известной.
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