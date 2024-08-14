Фото беременной Айсауле Бакытбек вызвали бурные обсуждения в соцсетях

Старшая дочь продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек находится в интересном положении. Блогер наслаждается моментами и делится ими с подписчиками. На этот раз она улетела на отдых и публикует яркие снимки с побережья, сообщает Zakon.kz.

Публикацию 28-летняя Бакытбек разместила 13 августа 2024 года на личной странице в Instagram, оставив в подписи к ней лишь смайлик в виде солнца.

Комментаторы не заставили себя ждать и сразу же разделились во мнениях о целесообразности размещать снимки в купальнике на обзор многочисленной аудитории.

Стыд. Где честь?

Красиво, но это хайп... Зачем он вам?

Даже папа не поставил лайк. Неудобно ему, наверное.

Было бы правильно не выставлять такие откровенные фото.

Необязательно всем все показывать.

У казахов говорят, что беременные девушки должны прикрываться, – пишет возмущенная часть подписчиков.

Другие же радуются за Бакытбек.

Что же вы делаете? Надо вон как нормальные люди на пляже в шубе или национальной одежде ходить.

Шел 2024 год, а люди не могут смириться с тем, что другие купаются и загорают в купальнике.

Как круто быть беременной и иметь такую фигуру.

Красотка. Зачем писать негатив, тем более беременной девушке.

Красивая! Злых людишек не надо слушать.

Молодец,100-грамм май жок.

Очень красивая и прекрасная мама, – отметила вторая часть армии поклонников.

О третьей беременности Бакытбек объявила 15 июля.

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Позднее она опубликовала фотографии, сделанные во время празднования годика второй дочери.