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Фото беременной Айсауле Бакытбек вызвали бурные обсуждения в соцсетях

Фото беременной Айсауле Бакытбек вызвали страстные обсуждения в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 10:37 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Старшая дочь продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек находится в интересном положении. Блогер наслаждается моментами и делится ими с подписчиками. На этот раз она улетела на отдых и публикует яркие снимки с побережья, сообщает Zakon.kz.

Публикацию 28-летняя Бакытбек разместила 13 августа 2024 года на личной странице в Instagram, оставив в подписи к ней лишь смайлик в виде солнца.

Комментаторы не заставили себя ждать и сразу же разделились во мнениях о целесообразности размещать снимки в купальнике на обзор многочисленной аудитории.

  • Стыд. Где честь?
  • Красиво, но это хайп... Зачем он вам?
  • Даже папа не поставил лайк. Неудобно ему, наверное.
  • Было бы правильно не выставлять такие откровенные фото.
  • Необязательно всем все показывать.
  • У казахов говорят, что беременные девушки должны прикрываться, – пишет возмущенная часть подписчиков.

Другие же радуются за Бакытбек.

  • Что же вы делаете? Надо вон как нормальные люди на пляже в шубе или национальной одежде ходить.
  • Шел 2024 год, а люди не могут смириться с тем, что другие купаются и загорают в купальнике.
  • Как круто быть беременной и иметь такую фигуру.
  • Красотка. Зачем писать негатив, тем более беременной девушке.
  • Красивая! Злых людишек не надо слушать.
  • Молодец,100-грамм май жок.
  • Очень красивая и прекрасная мама, – отметила вторая часть армии поклонников.

О третьей беременности Бакытбек объявила 15 июля.

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