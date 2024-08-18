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Почему приостановлены съемки фильма об Алие Молдагуловой

Почему приостановили съемки фильма об Алие Молдогуловой, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 23:05 Фото: wikipedia.org
18 августа министр культуры и информации РК Аида Балаева разъяснила распространившуюся информацию о приостановке съемок художественного фильма "Алия", посвященного легендарной снайперше Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что министерство заинтересовано, чтобы фильм, посвященный героизму Молдагуловой вышел на большие экраны.

"Фильм "Алия" остается одним из ключевых для нас. Это масштабный проект с общим бюджетом более 900 млн тенге, из которых 450 млн тенге – частные инвестиции, а оставшуюся сумму кинокомпания планировала получить из государственного бюджета. В июне этого года команда, планирующая снять фильм, принимала участие в питчинге, организованном Государственным центром поддержки национального кино, где представила сценарий картины, претендующей на государственную поддержку. По результатам заседания межведомственной комиссии 18 проектов рекомендованы к финансированию, в их числе фильм "Алия", – написала Балаева в Facebook.

По ее словам, учитывая высокую ответственность перед памятью героини и значимость фильма для казахстанского зрителя, "кинокомпания решила временно приостановить участие в конкурсе, чтобы избежать нерационального использования государственных средств".

"Это решение было связано с высокими рисками задержки реализации проекта, поскольку основная часть съемок была запланирована на территории Республики Беларусь, где планировалось снять сцены военных действий. Беларусь на данный момент не может предоставить необходимые натурные площадки из-за высокой загруженности другими проектами, в основном российскими. По этой причине стало невозможным согласовать график использования натурных декораций и в последствии возникла угроза срыва сроков и несвоевременного завершения проекта", – отмечает министр.

Поэтому, пишет Балаева, было принято решение отстроить свои натурные площадки в Восточно-Казахстанской области, что "позволит не только сохранить качество съемок, но и обеспечить сдачу в фильма в срок".

"Мы уверены, что такие меры помогут снять фильм, соответствующий ожиданиям зрителей и достойный памяти великой героини. Проблемы с финансированием проекта отсутствуют, и мы приложим все усилия, чтобы вовремя завершить съемки фильма и представить его на больших экранах. Министерство культуры и информации РК продолжит оказывать всю необходимую поддержку проекту "Алия" и другим инициативам, направленным на сохранение исторической памяти и национального наследия. Я уверена, что фильм об Алие Молдагуловой станет важным событием в культурной жизни нашей страны и достойно увековечит подвиг нашей героини", ", – резюмировала министр.

Ранее сообщалось, что в Астане откроется Центрально-Азиатский хаб Euronews.

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